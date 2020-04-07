Руководитель ФАС по Астраханской области рассказал о ситуации с ценами в регионе

Вадим Карасев

Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в давно устоявшийся уклад жизни многих россиян.

Спад экономики, естественно, отразился и на ценах на продукты в магазинах, а также, на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Причем, многие продавцы повышают цены необоснованно.

Об обстановке с ценами в Астраханской области рассказал руководитель регионального управления ФАС Николай Меркулов в эфире ГТРК Лотос Астрахань.

Ведущий программы обратил внимание на то, что сейчас стало поступать много жалоб от жителей области на цены на некоторые продукты. В соцсетях астраханцы жалуются на то, что в магазинах на лимоны, имбирь и чеснок продаются по космическим ценам, вплоть до того, что цена за килограмм составляет несколько тысяч.

На что Николай Меркулов ответил, что названные продукты не являются жизненно важными или социально значимыми продуктами. Поэтому ФАС не занимается постоянным мониторингом цен на эти продукты.

Он отметил, что в магазинах Астраханской области есть достаточно хороший ассортимент и многих продуктов хватает. Поэтому он советует покупателям не создавать какой-то ажиотаж вокруг определенных продуктов.

Руководитель управления также сообщил, что единственным случаем нарушения в последнее время было повышение цен на куриные яйца. Сейчас управление разбирается по этому поводу.

Что касается цен на маски и некоторые лекарственные препараты, то ведомство не заметило значимого скачка цен на них.

Дело в том, что масок некоторое время не было в аптеках, сейчас они начали появляться и ведомство будет следить за ценами на них. При этом, Меркулов отметил, что медицинские маски в аптеках области продаются нескольких видов и с разными степенями защиты. Соответственно и цены на них будут разные.

Еще, об одном нарушении в управление ФАС по астраханской области сообщили ранее. Это жалобы на необоснованное повышение цен на проезд в такси. Когда в первые дни введения ограничительных мер из-за коронавируса в области не ходил общественный транспорт. Сейчас управление этим нарушением занимается и нарушителям либо выдадут предупреждения, либо накажут.