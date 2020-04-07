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С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска

С 7 апреля госграницу Украины можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска
С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы

С учетом изменений с 00:00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах временно прекращается пешеходное сообщение.

"Также напоминаем, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - подчеркивается в сообщении.
Исключения могут быть сделаны для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Напомним, с 00:00 17 марта в Украине закрыты пункты пропуска через госграницу для международного регулярного пассажирского сообщения. Кроме того, с 00:00 16 марта закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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