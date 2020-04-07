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Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"

Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме "Вечные"
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои, в том числе и ее героиня, в блокбастере Marvel "Вечные", сообщает flickeringmyth.com.


"В 53 года я наконец-то могу сняться в таком фильме. Я играю Аяка — лидера "Вечных". Таких людей со сверхспособностями вы никогда не могли себе представить. За исключением Анджелины Джоли (исполняет роль Тены. — Прим.ред.). Она была рождена, чтобы стать супергероем. Остальные из нас — неудачники, которые в итоге становятся защитникам Вселенной. И я их возглавляю", — рассказала Хайек.

Актриса подчеркнула, что очень рада работать с режиссером картины Хлоей Чжао.


"Для меня это очень важный вопрос. Вы видели ее фильм "Наездник"? Я была потрясена. Она невероятная", — заявила Сальма Хайек.


Известно, в блокбастере примут участие: Ричард Мэдден (Икарис), Кумэйл Нанджиани (Кинго), Кит Харингтон (Черный рыцарь), Джемма Чан (Серси) и другие.

Картина рассказывает о расе суперлюдей — защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.

Из-за вспышки коронавируса выход блокбастера, который был залпанирован на ноябрь этого года, перенесли на февраль 2021 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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