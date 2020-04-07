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Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск

Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
Самолет компании S7 прибыл из Бангкока в Иркутск, сообщили РИА Новости в справочной службе международного аэропорта Иркутск.

"Рейс S7 Бангкок-Иркутск прибыл в аэропорт назначения в 2.40 (21.40 мск)", - сообщили в справочной.

На заседании оперативного штаба 7 апреля врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что борт должен доставить в Иркутск 200 человек. Все они будут размещены в обсерваторе.


Иркутской области заражение коронавирусом подтверждено у 14 пациентов. Один из них – 62-летний мужчина скончался. На обсервации находятся 210 человек, еще более 5 тысяч человек находятся дома на карантине. С 31 марта по 12 апреля в Приангарье действует режим самоизоляции.
# Россия
По материалам: ria.ru

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