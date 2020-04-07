Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Сербия поблагодарила Россию за отправленные ранее 11 самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за своевременную помощь. «Те люди, которые прибыли в Сербию, <...> действительно настоящие специалисты. Прилежные, трудолюбивые, грамотные», — сказал глава сербского военного ведомства. Также Вулин передал привет и благодарность президенту России Владимиру Путину.

4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел из аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля. В Сербию отправились 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

2 апреля Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.