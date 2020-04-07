Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам»

Лидия Мартынова

Сегодня Платону Шепелеву исполняется семь лет. Пять из них мальчик живет с папой, который ограждает его от общения с маминой родней. Тетя Наталья, бабушка и дедушка очень скучают по ребенку, но переломить ситуацию не могут.

Сегодня Наталья Фриске опубликовала пост в честь племянника. Она пишет, что семья надеется когда-нибудь все же начать нормально общаться с ребенком.

«Мой маленький принц, семь лет назад ты появился на это свет. Ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, ты тогда еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко, я плакала от счастья. Это был волшебный момент и, когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу, чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша», — пишет Фриске.





Платон осенью пойдет в первый класс. Ранее он уже посещал уроки в подготовительной школе. Дмитрий Шепелев решил, что мальчик также будет заниматься английским с ранних лет.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у него был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык. Хороший английский закладывается с этого возраста. Его задача на протяжении года подтянуть язык так, чтобы он смог учиться на нем», — говорил Шепелев, когда Платон пошел в «нулевой» класс.

О конфликтах с близкими умершей гражданской жены Жанны Фриске Дмитрий старается почти не говорить. Однако в интервью с Ксенией Собчак телеведущий все же вспомнил один случай, после которого он решил, что ребенку опасно общаться с дедушкой, Владимиром Фриске.

«Как только не стало Жанны, у Платона было первое свидание с дедушкой на детской площадке. И тот приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы. Он угрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. У меня до сих пор голос дрожит, когда я об этом рассказываю. Но это еще не все. Через несколько месяцев мы с Платоном возвращаемся в квартиру, а нас поджидают пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, как я потом узнал. Благо с нами снова была охрана. На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — заявил Шепелев.

Фото: Артур Тагиров, Instagram