Сестра Жанны Фриске поздравила ее сына Платона с семилетием и поделилась кадрами из семейного архива

Вадим Карасев

Сегодня сыну покойной Жанны Фриске и 37-летнего Дмитрия Шепелева, Платона, исполнилось семь лет. По этому случаю младшая сестра певицы, 33-летняя Наталья, опубликовала в инстаграме поздравительный пост, который сопроводила серией фотографий из семейного архива.

Сестра Жанны вспомнила, какие эмоции испытала, когда Платон появился на свет, а также выразила надежду, что когда мальчик подрастет и сможет сам принимать решения, он проявит инициативу и начнет общаться с семьей своей мамы:

Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, когда ты еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко. Я плакала от счастья, это был волшебный момент. И когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела.





Наталья Фриске с племянником ПлатономПлатонМаленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди, чтобы ты не знал зла и печали. Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша. Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа.





Жанна Фриске с сыном Платоном





Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после долгой борьбы с неоперабельной злокачественной опухолью головного мозга — о своем диагнозе звезда узнала практически сразу после рождения сына Платона. После смерти певицы ее семья и возлюбленный Дмитрий Шепелев развязали настоящую войну за право опеки над Платоном.

По решению суда мальчик остался жить с папой, а родителям Жанны было разрешено периодически видеться с внуком в присутствии Шепелева. Сейчас Дмитрий утверждает, что, несмотря на установленный судом график встреч, бабушка и дедушка Платона на них не приходят. Родители Жанны, в свою очередь, рассказывают, что Дмитрий чинит всяческие препятствия их общению с внуком.





Платон





Платон с бабушкойЖанна Фриске с сестрой Натальей, отцом Владимиром и мамой Ольгой

Сам Дмитрий сейчас сидит на карантине вместе с сыном Платоном, своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее детьми. В инстаграме он постит забавные снимки и сторис с любимой, а также рассказывают, как они развлекаются на самоизоляции.