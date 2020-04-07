"Шедевр на века": ученые превратили коронавирус в мелодию

Лидия Мартынова

Ученые из Массачусетского технологического института превратили коронавирус (COVID-19) в мелодию, сообщает Vice.

По информации издания, с помощью алгоритма они присвоили каждой аминокислоте вируса ноту из гаммы, а каждому белку — инструмент.

В итоге у них получилась композиция длительностью почти два часа. Ее воспроизводят на 13-струнном кото (японский музыкальный инструмент. — Прим.ред.), колокольчиках и флейте.

Ролик размещен на платформе SoundCloud, где слушатели уже оставляют первые комментарии.

"Никогда еще такая приятная музыка не была такой смертельной", "все-таки природа — невероятна", "это шедевр на века".