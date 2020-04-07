Шнуров посвятил матерное стихотворение отказу чиновников поддержать бизнес

Вадим Карасев

Фото: @shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное сообщению об отказе чиновников оказать серьезную поддержку бизнесу. Артист опубликовал свое произведение в Instagram в качестве подписи к скриншоту статьи из газеты «Ведомости», источники которой рассказали об антикризисном плане.

Мучиться ли стоило?

Карантин.

Чтоб загнали в стойло,

Как скотин.

Напугали вирусом,

Страшно им.

Миру помогали всем.

А своим?

Кипяточка в чашечке

Не проси.

Вот вам, ни ******** [крошечки]!

Гран мерси.

Ранее Шнуров предрек России уличные протесты и развал. По его словам, скорость ухудшения ситуации зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с уменьшением доступности россиянам алкоголя.