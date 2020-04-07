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СМИ: продукты могут подорожать на 20% из-за коронавируса

СМИ: продукты могут подорожать на 20% из-за коронавируса
Некоторые продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5–20%. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на "Известия".

Так, торговые сети уже осведомлены об этом, однако не исключена перемена ситуации в ближайшие две недели.

Отмечается, что подорожание затронет товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений в бизнесе, к которым привел коронавирус. Так, подняться могут цены на кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и рыбу.


ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что эксперты дали советы по заказу продуктов на дом.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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