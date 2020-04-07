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София Ротару похоронила зятя

София Ротару похоронила зятя
Больше 40 лет длился брак сестры Софии Ротару и бизнесмена Сергея Хлябича. Вчера близкие звезды сообщили печальную новость — предпринимателя не стало. Мужчина умер вскоре после дня рождения внука Софии Михайловны.

У бизнесмена и его жены Лидии есть дочь, которая пошла по стопам звездной родственницы, став певицей. Она выступает под сценическим псевдонимом Соня Кей. Летом у нее должны была состояться свадьба...

«Горе то какое! — сообщил друг семьи Ротару — Иван Прокофьевич. — Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения ее невестки Светочки. В семье траур».


Сергея Хлябича похоронили в Черновцах, где он провел значительную часть жизни. Там многие его знали и уважали. 


«Все мы поехали в Черновцы, где жил Сережа, он был большим начальником. Все Черновцы его знают, хотя он родом из Полтавы. Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле Черемош, а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушел из артистов, с успехом построил свой бизнес. Похоронили усопшего с почестями», — признался друг Ротару в разговоре с «Собеседником».

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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