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Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19

Сотрудникам "Северстали" выплатят по 10 тысяч рублей из-за COVID-19
Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов распорядился о выплате около 500 миллионов рублей единовременно сотрудникам компании в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба "Северстали".

По словам Мордашова, в новых обстоятельствах важно поддержать каждого, поскольку возникают проблемы с питанием на рабочих местах и дома, с транспортом, другими услугами, приобретением необходимых лекарств и средств дезинфекции и т.д.

"В этой связи и с учетом возникающих дополнительных личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам "Северстали", за исключением руководителей, входящих в топ-100", - приводятся в сообщении слова Мордашова.

При этом он подчеркнул, что руководство "Северстали" не отменило ежегодную индексацию: как и запланировано, она будет в апреле, базовый размер составляет 3%.

# Россия
По материалам: ria.ru

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