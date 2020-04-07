«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины. Это произошло на фоне распространения коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников.

«У них будет возможность вернуться в "Спортмастер", как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19», — рассказали в компании. Кроме того, тем, кто не сможет найти работу, сеть обещает выделить финансовую помощь в размере одного МРОТ. Официально «Спортмастер» пока не комментировал ситуацию.

В России коронавирусом заразились более шести тысяч человек, больше 50 умерли. На фоне распространения болезни весь апрель в стране объявлен нерабочим.

По оценкам аналитиков, из-за карантинных ограничений, роста безработицы и девальвации рубля реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5 процентов. Это рискует стать максимальным падением с 2014 года.