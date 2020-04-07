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США и Канаду не позвали на встречу ОПЕК с Россией

США и Канаду не позвали на встречу ОПЕК с Россией

США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+, которое пройдет 9 апреля в видеоформате, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В совещании могут принять участие Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Они планируют обсудить сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. По оценкам экспертов, если переговоры пройдут успешно, то баррель нефти марки Brent к концу недели может подорожать до $40, а российская валюта - до 75 рублей за доллар.

Кроме того, в пятницу пройдет встреча на уровне министров энергетики стран "Большой двадцатки", о которой в ближайшее время должна официально объявить Саудовская Аравия.

Ruposters писал, что Саудовская Аравия выступила инициатором экстренной встречи с мировыми экспортерами в рамках ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи.

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По материалам: uposters.ru

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