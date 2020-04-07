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Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США

Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
Госсекретарь США Майк Помпео предупредил власти Афганистана, что в случае их отказа заключить соглашение с движением "Талибан"* Вашингтон может вывести из страны американские войска, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала NBC.

Помпео 23 марта прибыл с необъявленным визитом в Кабул, где провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани. На следующий день госсекретарь заявил, что Вашингтон сокращает помощь Кабулу на миллиард долларов.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из исламкой республики за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.


сообщило, что в Афганистане произошла перестрелка на мероприятии с премьер-министром.
# Политика
По материалам: ria.ru

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