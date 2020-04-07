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Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+
Президент США Дональд Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ в случае необходимости примут решение о сокращении добычи нефти.

"Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

При этом глава Белого дома отметил, что пока к нему не обращались с такой просьбой, и он полагает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса. "Так что посмотрим, что будет", - добавил Трамп.


Днем ранее президент США пригрозил ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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