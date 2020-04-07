Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, речь идет о сложном лечении, которым располагают компании и которое они могут предоставить Джонсону. «Посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что у этих компаний уже есть представительства в Лондоне. «Они уже встречались с врачами», — отметил Трамп.

27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом. Спустя десять дней политика симптомы у политика не прошли, и по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб.

По последним данным, в Британии зарегистрированы более 52,2 тысячи зараженных коронавирусом; 5,4 тысячи человек скончались, 287 пациента вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики
Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли
Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Мишустину предлагают отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине
Джоанн Роулинг осудила коучей, требующих продуктивности на карантине
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек
Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ
Россия решила запретить импорт дешевого бензина — СМИ
Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака
Цвета-талисманы: привлекаем удачу по Знаку Зодиака
59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за коронавируса
59-летний басист Duran Duran выжил после «чудовищного гриппа» из-за
За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года
Россия запустит аппарат для съемки Луны в 3D в ноябре 2024 года

Топ на сегодня

США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
США предрекли коронавирусный «Перл-Харбор»
Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг
Провал за провалом: команда Зеленского снижает его рейтинг
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку
Мексика направит треть экспортной нефти на внутреннюю переработку
Экологи сообщили о застрявшем в Иране с дельфином ветеринаре из России
Экологи сообщили о застрявшем в Иране с дельфином ветеринаре из России

Еще по теме

Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Джонсона
Трамп пожелал Джонсону скорейшего выздоровления после положительного теста на коронавирус