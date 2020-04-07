Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае

Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.

"ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируют (ее) в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим", - написал Трамп в Twitter.

"К счастью, я с самого начала отверг их совет держать открытыми наши границы с Китаем. Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию?" - написал Трамп.


Wall Street Journal во вторник, где утверждается, что организация пошла на поводу у властей КНР и тянула время с объявлением пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мишустин обсудил с премьером Таджикистана борьбу с коронавирусом
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана борьбу с коронавирусом
"Шедевр на века": ученые превратили коронавирус в мелодию
"Шедевр на века": ученые превратили коронавирус в мелодию
100 богатейших бизнесменов планеты потеряли за 2 месяца $408 млрд
100 богатейших бизнесменов планеты потеряли за 2 месяца $408 млрд
Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае
Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае
Путин подписал закон о списании долгов россиян-банкротов
Путин подписал закон о списании долгов россиян-банкротов
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о
Ветераны просят мэра Калининграда присвоить новой улице имя Сталина
Ветераны просят мэра Калининграда присвоить новой улице имя Сталина
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
Число погибших от коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое
Число погибших от коронавируса в Великобритании увеличилось почти
Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом
Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом
Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Трамп продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля
Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом
ВОЗ сообщила о 20 тысячах погибших от коронавируса
Китайцы перестали умирать от коронавируса