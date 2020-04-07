Трамп раскритиковал ВОЗ за сосредоточенность на Китае
"ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируют (ее) в основном США, она очень сосредоточена на Китае. Мы это внимательно изучим", - написал Трамп в Twitter.
"К счастью, я с самого начала отверг их совет держать открытыми наши границы с Китаем. Почему они дали нам настолько ущербную рекомендацию?" - написал Трамп.
Wall Street Journal во вторник, где утверждается, что организация пошла на поводу у властей КНР и тянула время с объявлением пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.