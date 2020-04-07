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У австрийского пенсионера нашли сенсационную коллекцию боевого оружия

У австрийского пенсионера нашли сенсационную коллекцию боевого оружия

Проживающий в Верхней Австрии 65-летий мужчина нелегально хранил в своём подвале разнообразное вооружение ценностью как минимум 300 тысяч евро, сообщает ORF.

Мужчина прятал 40 автоматических и 30 длинноствольных видов оружия, несколько снайперских винтовок, 100 пистолетов и револьверов, более миллиона патронов, а также различное военное снаряжение.

«Количество боеприпасов было достаточным, чтобы обеспечить всю полицию Верхней Австрии на год», — сказал представитель местной полиции Андреас Пилсль.

Поводом для обыска, задержания и последующего решения о предварительном заключении стало заявление от бывшей подруги пенсионера, которая обратила внимание, что он всегда имел при себе пистолет и вёл себя агрессивно.

Из-за того, что в доме преступника, по сообщениям соседей, находился человек, заражённый коронавирусом, задержание производила группа захвата элитного австрийского спецподразделения Кобра.

«Это одно из величайших конфискаций в области вооружений за последние десятилетия. Потребуются недели, чтобы только составить список оружия и боеприпасов, а также попытаться классифицировать его», — заявил журналистам глава государственного управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Михаэль Тишлингер.

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По материалам: pnp.ru

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