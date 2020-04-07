У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Вадим Карасев

Надежда БабкинаФото: Григорий Сысоев / РИА НовостиПродолжение: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время Бабкину госпитализировали.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2001 году она вступила в партию «Единая Россия». В 2016 году российский президент Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

По состоянию на утро 6 апреля в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразились 591 и 82 человека соответственно.