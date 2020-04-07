У российской оборонки начались проблемы

Вадим Карасев

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российская оборонная промышленность столкнулась с проблемами из-за мер по ограничению распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Одним из наиболее значимым вопросов стали выплаты зарплат сотрудникам. Согласно распоряжению правительства, компании должны обеспечить присутствие на производстве «необходимого количества работников» и перевести на удаленную работу всех сотрудников, чья деятельность предполагает такую возможность.

Однако по словам одного из менеджеров холдингов оборонной промышленности, одинаковые выплаты работающим и находящимся дома сотрудникам неприемлемы, так как демотивируют персонал. В связи с этим выходящим на работу гражданам приходится доплачивать.

В ряде случаев производство было приостановлено, однако у руководства нет денег на выплаты сотрудникам, так как продукция не принята военными представителями Минобороны, а значит взять деньги из средств оплаты за гособоронзаказ нельзя. Также невозможны выплаты из собственных средств предприятия в связи с требованиями расходования бюджетных средств на оплату гособоронзаказа.

Как объясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, решение значительной части этих проблем не требует финансовых вложений: необходимо профессиональное администрирование, которое «оказалось в дефиците».