Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У российской оборонки начались проблемы

У российской оборонки начались проблемыФото: Александр Мельников / РИА Новости

Российская оборонная промышленность столкнулась с проблемами из-за мер по ограничению распространения коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Одним из наиболее значимым вопросов стали выплаты зарплат сотрудникам. Согласно распоряжению правительства, компании должны обеспечить присутствие на производстве «необходимого количества работников» и перевести на удаленную работу всех сотрудников, чья деятельность предполагает такую возможность.

Однако по словам одного из менеджеров холдингов оборонной промышленности, одинаковые выплаты работающим и находящимся дома сотрудникам неприемлемы, так как демотивируют персонал. В связи с этим выходящим на работу гражданам приходится доплачивать.

В ряде случаев производство было приостановлено, однако у руководства нет денег на выплаты сотрудникам, так как продукция не принята военными представителями Минобороны, а значит взять деньги из средств оплаты за гособоронзаказ нельзя. Также невозможны выплаты из собственных средств предприятия в связи с требованиями расходования бюджетных средств на оплату гособоронзаказа.

Как объясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, решение значительной части этих проблем не требует финансовых вложений: необходимо профессиональное администрирование, которое «оказалось в дефиците».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Почти 400 интернет-ресурсов стали бесплатными: события ночи 7 апреля
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки
Французские проститутки попросили о спасении от коронавируса
Французские проститутки попросили о спасении от коронавируса
Врач призвал почаще заниматься сексом во время карантина
Врач призвал почаще заниматься сексом во время карантина
На крупнейшем острове Филиппин продлили усиленный карантин
На крупнейшем острове Филиппин продлили усиленный карантин
Заявок от россиян на возвращение из США не хватает даже на один рейс
Заявок от россиян на возвращение из США не хватает даже на один рейс
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года
Исследование: россияне начали экономить и откладывать крупные покупки
Исследование: россияне начали экономить и откладывать крупные покупки
У российской оборонки начались проблемы
У российской оборонки начались проблемы
Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал критики
Блогерша дала рецепт исцеления от коронавируса и попала под шквал
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих детей»
Александра Трусова: «Буду выступать до 22 лет, а потом рожу троих
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли
На дне Черного моря будут искать павшие в ВОВ советские корабли

Топ на сегодня

Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
Создана интерактивная рабочая тетрадь для дистанционного обучения
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
При пожаре в котельной в Харьковской области погибли четыре человека
Экологи сообщили о застрявшем в Иране с дельфином ветеринаре из России
Экологи сообщили о застрявшем в Иране с дельфином ветеринаре из России
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь
Помощь России итальянскому Бергамо: будет открыт полевой госпиталь

Еще по теме

МЧС в четыре раза увеличит средства для сотрудников на приобретение жилья
Российский олигарх раздал деньги своим подчиненным
Президент РФ призвал защитить права работников предприятий-банкротов
Ежемесячные страховые выплаты в 2017 году проиндексируют на 4%