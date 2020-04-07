У Зеленского назвали военным преступлением призыв жителей Крыма в армию оккупантов

Алексей Вольцев

Оккупировавшая в 2014 году украинский Крым страна-агрессор Россия начала призыв жителей захваченного полуострова на военную службу в свою армию, что является системным военным преступлением.

Такую оценку действиям РФ дали в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы около 3,3 тыс. человек. При этом большинство из них отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов государства-оккупанта.

«Подчеркиваем, что такие действия Российской Федерации являются системным военным преступлением, а то, что призыв проходит во время пандемии, — ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 Конвенции», — говорится в сообщении.

Также в представительстве также напомнили, что незаконная призывная кампания Российской Федерации в Крыму и уголовное преследование крымских мужчин за уклонение от призыва были осуждены мировым сообществом, в частности в резолюции Генассамблеи ООН.

Отмечается, что прокуратура АРК совместно с правозащитными организациями направили в Международный уголовный суд сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, среди которых указан и принудительный призыв в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

«Обращаемся к крымчанам, которые не хотят идти в армию РФ и получить уголовный срок за уклонение, с просьбой сообщать о фактах незаконного призыва и прохождения службы. Ведь собранные доказательства помогут в работе по пресечению незаконного призыва в Крыму на международном уровне», — призвали в ведомстве.

С такими сообщениями можно обращаться в прокуратуру АРК по телефону +38 (044) 596 73 57 и в Telegram, Viber, Whatsapp по телефону +38 (096) 700 1600, а также по адресу [email protected] и на страницу прокуратуры в Facebook; в Представительство президента Украины в АРК по номерам 800 502 192, +38 (0552) 49-59-39, в Skype по логину ark predstavnictvо, по адресу [email protected] и на страницу в Facebook; в Крымскую правозащитную группу по номеру +38 (067) 224 01 73, по адресу [email protected] и на страницу в Facebook.

Также действия оккупантов осудили в Министерстве иностранных дел Украины, назвав их «грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации и еще раз подчеркнула территориальную целостность Украины.