Участник шоу о борьбе с лишним весом умер из-за проблем со здоровьем

Вадим Карасев

Кадр: tmz.com

Участник американского шоу «Я вешу 600 фунтов» (My 600-lb Life) Джеймс Кинг (James King) умер в возрасте 49 лет из-за проблем со здоровьем. Об этом, ссылаясь на сообщение его семьи, пишет TMZ.

Отмечается, что Кинг скончался в больнице в Нэшвилле, штат Теннесси. Врачи диагностировали у него заражение крови и цирроз печени. Кинг снимался в пятом сезоне программы о борьбе с лишним весом. Последний эпизод с его участием вышел в эфир канала TLC летом 2018 года.

Авторы программы пытались помочь мужчине справиться с ожирением, однако за время съемок он не сбросил вес, как большинство участников передачи, а наоборот — поправился с 358 килограммов до 381 килограмма. Кинг жил в городе Падака, штат Кентукки, у них с женой четыре дочери, два сына и 19 внуков.

Шоу «Я вешу 600 фунтов» (My 600-lb Life) выходит на канале TLC с 2012 года. В каждом выпуске рассказывается о человеке, страдающем от лишнего веса. В начале передачи каждый герой весит не менее 600 фунтов (примерно 272 килограмма). В течение года участники программы стремятся избавиться от ожирения и изменить свою жизнь.