Уилл Смитт запустил карантинный сериал "Will From Home”
Проект актера и рэпера состоит из 12 частей, первая из которых появилась "в эфире" 3 апреля. Цель: развлечь поклонников, которые находятся на самоизоляции и соблюдают ограничительные меры.
В первой "серии" Смит показывает устройство своего гаража, в котором хранится статуя его сына Джейдена и его картонный герой из "Людей в черном".
Во второй части, которая вышла в понедельник, 6 апреля, он и актриса Тайра Бэнкс обсуждают по видеосвязи комедийный телесериал "Принц из Беверли-Хиллз"), в котором снимались в 90-х.
Новые серии Уилл Смит планирует выкладывать три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу в своем аккаунте в инстаграме под хештегом #willfromhome.