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Уилл Смитт запустил карантинный сериал "Will From Home”

Уилл Смитт запустил карантинный сериал "Will From Home”
. Американский актер Уилл Смит объявил о запуске нового карантинного сериала "Will From Home”, сообщает NME.

Проект актера и рэпера состоит из 12 частей, первая из которых появилась "в эфире" 3 апреля. Цель: развлечь поклонников, которые находятся на самоизоляции и соблюдают ограничительные меры.

В первой "серии" Смит показывает устройство своего гаража, в котором хранится статуя его сына Джейдена и его картонный герой из "Людей в черном".

Во второй части, которая вышла в понедельник, 6 апреля, он и актриса Тайра Бэнкс обсуждают по видеосвязи комедийный телесериал "Принц из Беверли-Хиллз"), в котором снимались в 90-х.

Новые серии Уилл Смит планирует выкладывать три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу в своем аккаунте в инстаграме под хештегом #willfromhome.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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