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В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного

В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного

Россия больше всех европейских стран тратится на тюремную систему, однако расходы на каждого заключенного у нее наоборот минимальны – такие данные следуют из исследования университета Лозанны для Совета Европы.

В документе говорится, что РФ заняла уверенное первое место по общему тюремному бюджету, он составляет 3,5 млрд евро. В первую тройку также попали Германия (3,2 млрд евро) и Италия (2,8 млрд евро).

В рейтинге трат на отбывающих заключение Россия наоборот оказалась на последнем месте. Этот показатель почти в 30 раз меньше, чем среднеевропейский – каждый день на одного российского заключенного расходуется 2,4 евро. Это также в 400 раз меньше, чем в Люксембурге: там этот показатель превышает 1000 евро, но в расчете рейтинга он не участвовал, как исключительно высокий.

Помимо вышеупомянутого исключения, авторам рейтинга пришлось убрать из него Белоруссию и территории, считающиеся в Европе спорными или зависимыми: Косово, Абхазию, Южную Осетию, Крым, Северный Кипр, Нагорный Карабах, Гибралтар, датские Фареры и так далее.

Ruposters писал, что ранее преподаватель института ФСИН с игровой зависимостью заставил студентов взять для него кредиты на 4,7 млн.

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По материалам: uposters.ru

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