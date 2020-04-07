В Испании захотели раздавать деньги людям просто так

Вадим Карасев

Фото: Sergio Perez / Reuters

В Испании на фоне эпидемии коронавируса власти захотели ввести безусловный базовый доход и раздавать деньги людям просто так. Об этом сообщил местный телеканал La Sexta со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо.

О какой ежемесячной сумме идет речь, в Минэкономики королевства не пояснили. Однако испанские власти заявили, что при введении безусловного дохода основной акцент планируется сделать на «помощь семьям». После завершения вспышки вируса упразднять базовый доход не собираются, подчеркнула Кальвиньо.

Ранее опрос россиян показал, что треть жителей страны хотели бы иметь базовый безусловный доход. Оставшиеся две трети уверены, что работа является не только источником дохода, но и помогает реализовывать собственный потенциал и предоставляет возможности для общения.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 апреля 2020 года в стране зарегистрировано более 135 тысяч случаев заражения и свыше 13 тысяч смертей от инфекции.