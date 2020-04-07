Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Испании захотели раздавать деньги людям просто так

В Испании захотели раздавать деньги людям просто такФото: Sergio Perez / Reuters

В Испании на фоне эпидемии коронавируса власти захотели ввести безусловный базовый доход и раздавать деньги людям просто так. Об этом сообщил местный телеканал La Sexta со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо.

О какой ежемесячной сумме идет речь, в Минэкономики королевства не пояснили. Однако испанские власти заявили, что при введении безусловного дохода основной акцент планируется сделать на «помощь семьям». После завершения вспышки вируса упразднять базовый доход не собираются, подчеркнула Кальвиньо.

Ранее опрос россиян показал, что треть жителей страны хотели бы иметь базовый безусловный доход. Оставшиеся две трети уверены, что работа является не только источником дохода, но и помогает реализовывать собственный потенциал и предоставляет возможности для общения.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 апреля 2020 года в стране зарегистрировано более 135 тысяч случаев заражения и свыше 13 тысяч смертей от инфекции.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так
Малышева предрекла всеобщее инфицирование коронавирусом
Малышева предрекла всеобщее инфицирование коронавирусом
Россия помогла Армении специалистами и техникой в борьбе с коронавирусом
Россия помогла Армении специалистами и техникой в борьбе
Факты неумолимы. Число умерших от COVID французов превысило 10 тысяч
Факты неумолимы. Число умерших от COVID французов превысило 10 тысяч
Назван срок психологического выгорания на самоизоляции
Назван срок психологического выгорания на самоизоляции
У людей нет ощущения, что власть заботится о них — Израиль в фокусе
У людей нет ощущения, что власть заботится о них — Израиль в фокусе
Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса
Франция вышла в пятерку лидеров по числу погибших от коронавируса
Эммануил Виторган с салфеткой в носу посмеялся над коронавирусом
Эммануил Виторган с салфеткой в носу посмеялся над коронавирусом
Корабли Северного флота установили ряд рекордов
Корабли Северного флота установили ряд рекордов
Руденя: тверские власти разработали меры поддержки бизнеса
Руденя: тверские власти разработали меры поддержки бизнеса
Как тренироваться во время менструации, чтобы уменьшить вздутие и боли
Как тренироваться во время менструации, чтобы уменьшить вздутие и боли

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Россияне захотели получать деньги просто так
В Франции запустили эксперимент по выплате базового дохода
Половина россиян поддержала идею гарантированного минимального дохода от государства
Экс-представитель президента предложил платить россиянам за проживание в стране