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В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек

В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 12, до 279 человек, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве инфицированы новым коронавирусом 267 человек.

"Число киевлян, которые заболели коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 12 человек, из них четверо детей, один медик. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко.


По его словам, в Киеве заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 лет, две трехлетние девочки, а также пятеро мужчин в возрасте от 31 до 67 лет и двое мальчиков шести и 15 лет. Умер 36-летний житель Киева, у которого были сильные повреждения легких из-за новой инфекции. Кличко отметил, что два человека госпитализированы, еще десять проходят лечение дома в самоизоляции под контролем врачей.

# В мире
По материалам: ria.ru

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