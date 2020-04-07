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В Краснодарском крае умер первый пациент, инфицированный коронавирусом

В Краснодарском крае умер первый пациент, инфицированный коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Лабинской ЦРБ скончался человек, заболевший коронавирусом. Мужчине было всего 45 лет. Это первый смертельный случай в Краснодарском крае.


На данный момент в Краснодарском крае подтверждены 50 случаев заболевания. Но еще плюсом 44 человека имеют предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

Кроме того, в больницы обратились 681 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 121 ребенок. На стационарном лечении находятся 265 человек, из них 66 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным сайта стопкоронавирус.рф в Краснодарском крае 61 человек заражен коронавирусом, 9 успешно выздоровели и 1 человек погиб.

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По материалам: u-f.ru

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