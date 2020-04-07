В Кремле назвали нецелесообразным участие ветеранов в празднованиях 9 мая

Вадим Карасев

Ветеранов ВОВ не будут приглашать на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы, если они все же состоятся. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рассматриваются разные варианты [празднования юбилея Победы], но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось", — сказал спикер Кремля.

По его словам, как только руководство страны определится с решением по праздничным мероприятиям, о нем будет объявлено.

"В любом случае, конечно же, поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья", — добавил Песков.

За последние сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 1154. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.