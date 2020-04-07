В Литве — уже 15 смертей от коронавируса Covid-19
В Литве число заболевших коронавирусом составило 880 человек. По данным на вторник, число случаев заболевания новой инфекцией за сутки выросло на 37, пишет «Sputnik Литва».
Также указывается, что восемь человек выздоровели, а 15 умерли. Как сообщает Минздрав республики, 15-я смерть была зафиксирована во вторник в больнице города Мариямполе — пациент входил в группу риска. За понедельник было проведено 2208 тестов на коронавирус, за все время было сделано 27807 анализов. В Литве в середине марта был введен карантин, который действует до 13 апреля.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал условия, при которых можно начать выход из режима карантина. Он написал в Facebook, что, по предварительным оценкам, одна неделя карантина обходится государству как минимум в полпроцента ВВП. Глава муниципалитета пояснил, что такое резкое экономическое сокращение означает не только отрицательные показатели ВВП, но также личные банкротства, убытки и в конечном счете недостаточное финансирование государственных институтов, включая систему здравоохранения.
По словам Шимашюса, первое, что необходимо — это реальная статистика. Мэр отметил, что он располагает статистикой только по Вильнюсу, а достоверных статистических данных от Министерства здравоохранения, Государственного центра по чрезвычайным ситуациям и Национального центра общественного здравоохранения попросту нет. «Из-за ряда абракадабрийских решений мы не знаем, кто и когда выздоровел, мы даже не знаем, кто и когда заболел», — посетовал градоначальник.
Во-вторых, по словам Шимашюса, решения по карантину будут возможны, если каждый, кто хотя бы в некоторой степени подвержен риску заражения, будет обследован. В-третьих, если врачам в максимальной степени обеспечат безопасность — когда каждому из них будут выданы средства индивидуальной защиты в нужном количестве. В-четвертых, когда увеличится количество людей, протестированных экспресс-тестами. В-пятых, если больные и те, кто контактировал с ними, будут на 100 процентов придерживаться изоляции. По мнению Шимашюса, только после того, как все эти условия будут соблюдены и кривая заболевания стабилизируется, станут возможными серьезные решения по карантину.
Мэр отметил, что «школы и детские сады, конечно, не будут открыты первыми, поскольку у детей больше физических контактов, что делает их идеальными распространителями вируса». Кроме того, в школах и детских садах много пожилых работников, которым грозит опасность. Также при ослаблении общих условий карантина для отдельных групп населения все же придется оставить строгие правила. Например, для людей с хроническими заболеваниями и пожилых. В частности, им нельзя пользоваться общественным транспортом, по крайней мере, в часы пик, также им стоит запретить ходить в магазины. Кроме того, Шимашюс отметил, что в таких условиях очень полезным станет приложение Karantinas, в котором будет зафиксировано, кто соблюдает карантин, а кто нет, и проводят ли люди дезинфекцию. Открытие же сектора услуг должно будет проходить постепенно и при условии обязательной дезинфекции.
Подводя итоги, Шимашюс еще раз отметил, что выйти из режима карантина можно только тогда, когда будут получены реальные данные и они покажут, что ситуация стабилизировалась.