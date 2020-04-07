В Литве — уже 15 смертей от коронавируса Covid-19

Лидия Мартынова

В Литве число заболевших коронавирусом составило 880 человек. По данным на вторник, число случаев заболевания новой инфекцией за сутки выросло на 37, пишет «Sputnik Литва».

Также указывается, что восемь человек выздоровели, а 15 умерли. Как сообщает Минздрав республики, 15-я смерть была зафиксирована во вторник в больнице города Мариямполе — пациент входил в группу риска. За понедельник было проведено 2208 тестов на коронавирус, за все время было сделано 27807 анализов. В Литве в середине марта был введен карантин, который действует до 13 апреля.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс назвал условия, при которых можно начать выход из режима карантина. Он написал в Facebook, что, по предварительным оценкам, одна неделя карантина обходится государству как минимум в полпроцента ВВП. Глава муниципалитета пояснил, что такое резкое экономическое сокращение означает не только отрицательные показатели ВВП, но также личные банкротства, убытки и в конечном счете недостаточное финансирование государственных институтов, включая систему здравоохранения.

«Мы можем ослабить карантин, если уверены, что количество болезней не увеличится настолько, чтобы пойти по сценарию Китая, Италии, Испании, Швейцарии, Великобритании, США. Подчеркиваю — не тогда, когда случаев заболеваний не будет, даже не тогда, когда кривая заболеваний будет на одном уровне. А тогда, когда кривая заболеваний будет уверенно ниже кривой наших медицинских способностей справиться с ними», — написал мэр.

По словам Шимашюса, первое, что необходимо — это реальная статистика. Мэр отметил, что он располагает статистикой только по Вильнюсу, а достоверных статистических данных от Министерства здравоохранения, Государственного центра по чрезвычайным ситуациям и Национального центра общественного здравоохранения попросту нет. «Из-за ряда абракадабрийских решений мы не знаем, кто и когда выздоровел, мы даже не знаем, кто и когда заболел», — посетовал градоначальник.

Во-вторых, по словам Шимашюса, решения по карантину будут возможны, если каждый, кто хотя бы в некоторой степени подвержен риску заражения, будет обследован. В-третьих, если врачам в максимальной степени обеспечат безопасность — когда каждому из них будут выданы средства индивидуальной защиты в нужном количестве. В-четвертых, когда увеличится количество людей, протестированных экспресс-тестами. В-пятых, если больные и те, кто контактировал с ними, будут на 100 процентов придерживаться изоляции. По мнению Шимашюса, только после того, как все эти условия будут соблюдены и кривая заболевания стабилизируется, станут возможными серьезные решения по карантину.

Мэр отметил, что «школы и детские сады, конечно, не будут открыты первыми, поскольку у детей больше физических контактов, что делает их идеальными распространителями вируса». Кроме того, в школах и детских садах много пожилых работников, которым грозит опасность. Также при ослаблении общих условий карантина для отдельных групп населения все же придется оставить строгие правила. Например, для людей с хроническими заболеваниями и пожилых. В частности, им нельзя пользоваться общественным транспортом, по крайней мере, в часы пик, также им стоит запретить ходить в магазины. Кроме того, Шимашюс отметил, что в таких условиях очень полезным станет приложение Karantinas, в котором будет зафиксировано, кто соблюдает карантин, а кто нет, и проводят ли люди дезинфекцию. Открытие же сектора услуг должно будет проходить постепенно и при условии обязательной дезинфекции.

Подводя итоги, Шимашюс еще раз отметил, что выйти из режима карантина можно только тогда, когда будут получены реальные данные и они покажут, что ситуация стабилизировалась.

«Решая насчет карантина или других действий, мы не имеем права взвешивать, что выбирать — здоровье или экономику. Мы должны сохранить жизни людей так, чтобы они остались неразрушенными», — заключил мэр.