В НБУ объяснили, почему подорожал "борщевой набор"

Анастасия Иванова

Овощи "борщового набора" с 27 марта по 2 апреля подорожали на 2%. Неделей ранее цены на эту группу товаров выросли на 8,6%, двумя неделями ранее – на 0,2%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.Помимо овощей борщового набора, на минувшей неделе подорожала гречка – на 9,1%, лимоны – на 31,8%, апельсины – на 10,7%.В НБУ пояснили, что рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В частности, рост цен на мясо и овощи борщового набора можно пояснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения.Что касается подорожания своеобразных "индикаторов" кризиса - гречки и туалетной бумаги, а также чеснока, лука и лимонов, то ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года.Кроме того, оказала свое влияние и девальвация гривны, поскольку лимоны и чеснок преимущественно импортируются в Украину.