В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

Анастасия Иванова

В Приморье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса: скончался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта. Об этом сообщили в оперативном региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Из Египта мужчина вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь как гражданин, прибывший из неблагополучной по распространению Covid-19 страны. Все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат. Однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией», — говорится в сообщении штаба.

Пневмония развивалась стремительно, пациента подключили к аппарату ИВЛ. Но это не помогло.

Напомним, первым скончавшимся от уханьского вируса в Приморье был 52-летний мужчина.

По всей России зарегистрировано 6343 случаев коронавируса, 47 человек умерли, 406 выздоровели.