В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран

Влада Некрасова

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.

В Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в РФ. Провел заседание министр транспорта Евгений Дитрих. В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.