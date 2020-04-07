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В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран

В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.

В Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы, координирующей работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в РФ. Провел заседание министр транспорта Евгений Дитрих. В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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