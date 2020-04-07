В России продукты подорожают на 20% из-за коронавируса

Вадим Карасев

Крупные поставщики продуктов предупредили торговые сети о скором подорожании продуктов. Причём первые изменения цен произойдут уже в ближайшие две недели.

Подорожают такие группы продуктов как чай, кофе, макаронные изделия, хлеб, консервы, специи и рыба, морепродукты. В зависимости от вида товара надбавка к цене будет варьироваться от 5 до 20 процентов. Так, в первую очередь наценка будет произведена на импортные товары. Отечественные продукты подорожают из-за повышения стоимости транспортировки и упаковки, - пишут "Известия".

Чтобы сгладить резкое подорожание, ритейлеры предложили торговым сетям ввести наценку в два этапа. Причём они отметили, что все изменения цен прошли проверку антимонопольной службы. Подорожание произошло из-за изменений на валютном рынке - в последнее время подорожали доллар и евро, а также из-за пондемии коронавируса.