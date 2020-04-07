В России стартует эксперимент по маркировке минералки

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России продлится эксперимент по маркировке упакованной воды. Средства идентификации появятся на бутылках с природной и искусственной минералкой, и газированной несладкой водой. Положение о проведении эксперимента утверждено постановлением Правительства, которое вступает в силу 7 апреля.

Производители участвуют в «пилоте» добровольно, в заявительном порядке. Проведение эксперимента обеспечит целая команда министерств и ведомств: Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Росаккредитация, ФТС, ФНС и ФСБ. Из этого перечня уже понятно, какие данные будут «вшивать» в идентификаторы минеральной воды. Конкретный перечень сведений, вид маркировки и другие нюансы позднее утвердят Минпромторг и Минсельхоз.

Подготовительный этап эксперимента, в ходе которого разрабатываются требования к цифровой системе маркировки и прочая документация, продлится до середины июля.

Пилотный проект нужен для того, чтобы исполнительная власть отработала порядок взаимодействия со всеми участниками оборота: производителями, импортёрами, организациями оптовой и розничной торговли, а также общественного питания. Опыт позволит определить, насколько эффективна маркировка в борьбе с контрафактом и фальсификацией питьевой воды.

Напомним, идея маркировки воды принадлежит Совету Федерации. На проблему продажи некачественной и поддельной минералки в прошлом году обратила внимание спикер палаты регионов Валентина Матвиенко. По её словам, рынок питьевой воды в нашей стране на 80 процентов состоит из контрафакта. Вопрос маркировки воды сенаторы подняли на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в феврале этого года. К слову, Мишустин поддерживал эту идею и раньше, ещё будучи главой Федеральной налоговой службы.

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