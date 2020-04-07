В России умер еще один пациент с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает ТАСС.

Пациент скончался в инфекционной больнице в понедельник, 6 апреля. По словам Никитина, это первый летальный исход в связи с пандемией коронавируса в регионе. Известно, что у россиянина был ряд сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес инсульт. Возраст скончавшегося не уточняется.

Окончательная причина смерти станет известна 7 апреля, заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что число умерших россиян с коронавирусом превысило 50. Если подтвердится, что пациент из Новгородской области умер от коронавируса, он станет 55-й жертвой инфекции в России.

В России с начала эпидемии зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей среди заразившихся коронавирусом россиян достигло по меньшей мере 54.