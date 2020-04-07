В России за сутки выявили более 1,1 тысячи новых случаев COVID-19

Лидия Мартынова

Более 1,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в России за сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусом в Москве. "За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах", – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, больше всего зараженных было выявлено в Москве (697), Санкт-Петербурге (69), Московской области (67), Брянской области (32) и Калининградской области (29). Кроме того, первый случай был выявлен в Карачаево-Черкесской Республике.

сообщило, что количество инфицированных коронавирусом в Забайкалье возросло.