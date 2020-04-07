В России задумались о перепрофилировании предприятий под выпуск медизделий

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову представить предложения о перепрофилировании промышленных предприятий под выпуск медицинских изделий для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник ТАСС.

«Я вас просил представить самые широкие предложения по всем этим позициям, имея в виду и имеющиеся резервы в этом отношении. Особенно в регионах достаточно предприятий, которые можно перепрофилировать и сделать это достаточно быстро и оперативно», — сказал глава государства.

Путин также оценил слова Мантурова о том, что весь изготовленный в стране нетканый материал планируется направлять на предприятия по производству медицинских масок и защитных костюмов «в ущерб для других отраслей экономики». «Вы сказали, что в ущерб другим отраслям экономики на медицинские цели готовы отдавать эти материалы. В данном случае для нас нет ничего важнее, чем жизнь людей, поэтому давайте и будем к этому так относиться», — сказал лидер страны.

23 марта Мантуров в ходе встречи с президентом сообщил, что к первой половине апреля в стране будет выпускаться по пять миллионов масок в сутки. «Для этого мы подключили большое количество предприятий лёгкой промышленности, которые сегодня также активно во внештатном режиме, круглосуточном, работают в этом направлении», — рассказал глава ведомства. По его словам, в первую очередь будут обеспечены система здравоохранения, аптечные сети, Федеральная таможенная служба, пограничники и МВД.