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В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.

«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении. Долгое время тесты показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус. Он вернулся в Россию после отдыха в Египте.

Из Египта житель Арсеньева вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь. До 26 марта все тесты показывали у него отрицательный результат на коронавирус, однако 27 марта диагноз подтвердился, течение болезни усугубилось пневмонией.

3 апреля стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Приморском крае. Им оказался 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией.

Накануне, 6 апреля, число умерших россиян с коронавирусом превысило 50 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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