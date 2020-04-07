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В Ростове оштрафованы три человека за нарушение режима самоизоляции

В Ростове оштрафованы три человека за нарушение режима самоизоляции

В Ростове-на-Дону оштрафованы трое жителей на 15 тысяч рублей каждый за нарушение режима самоизоляции. Граждан задержали в Советском районе города. Об этом сообщил Алексей Логвиненко сити-менеджер города.

«Нарушители находились в общественном месте, не имея на то оснований, которые предусмотрены правительством области», - рассказал Алексей.

Полицейские в отношении задержанных составили протоколы, их, довольно быстро рассмотрел Советский райсуд. Было вынесено решение о штрафах для троих человек.

Отмечено, что в воскресенье 5 апреля, полицейские составили 178 протоколов о нарушении самоизоляции.

Согласно заявлению Владимира Путина режим самоизоляции в России продлен до 30 апреля, люди могут выходить из дома только на работу, в магазин или больницу, сообщает сайт города Ростова-на-Дону.

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По материалам: u-f.ru

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