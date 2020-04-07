Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сети обсуждают видео, в котором мужчина нападает на девушку. Все думают, что это Эзра Миллер

В сети обсуждают видео, в котором мужчина нападает на девушку. Все думают, что это Эзра Миллер

В сети активно обсуждается скандальное происшествие с возможным участием 27-летнего актера Эзры Миллера, известного своими эпатажными выходами в свет. На днях в твиттере был опубликован ролик, снятый возле одного из баров Рейкьявика. На видео мужчина, очень похожий на Миллера, нападает на девушку: он берет ее за горло, прижимает к стене, а потом бросает ее на землю.

Ты хотела подраться? Хотела подраться?

— кричит человек, в котором многие интернет-пользователи узнали звезду серии фильмов "Фантастические твари" (Fantastic Beasts).

Автор ролика сообщил, что, перед тем как схватить девушку, нападавший плюнул на нее и ее друзей, а также продемонстрировал им свои шрамы, которые остались у него от предыдущих стычек с хетейрами.

Очевидец, слова которого цитирует издание Variety, подтвердил, что первого апреля Эзра Миллер вместе с друзьями действительно отдыхал в баре в столице Исландии. Источник утверждает, что в какой-то момент толпа фанатов начала приставать к актеру. После этого они вместе вышли из заведения и продолжили выяснять отношения на улице. При этом инсайдер уточнил, что поклонница вместе с друзьями в шутку подначивали актера вступить с ними в драку, а тот воспринял это слишком серьезно.


Эзра Миллер


Несмотря на негодование интернет-пользователей по поводу инцидента с возможным участием Эзры Миллера, ни он сам, ни его представители пока не подтверждали произошедшее.

Возмущенные поведением актера, фанаты, в свою очередь, уже создали петицию с требованием заменить его в роли Флэша в супергеройском фильме с одноименным названием, премьера которого назначена на 2022 год.

Некоторые не верят в виновность Эзры — самые преданные фанаты встают на защиту актера и настаивают на том, что его причастность к этому инциденту еще требуется доказать.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса поддержали
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю вечеринку
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Пользователи сети обсуждают смелый образ Эзры Миллера на показе Saint Laurent
«Фантастические твари и где они обитают» 2: Появился первый кадр фильма
«Пьяный или нет?»: видео с веселым Порошенко в Мюнхене обсуждают в Сети
«Нельзя быть таким, парень!» Пугливый, однако наглый песец выклянчил мойву у рыбака