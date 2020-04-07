В сети обсуждают видео, в котором мужчина нападает на девушку. Все думают, что это Эзра Миллер

Вадим Карасев

В сети активно обсуждается скандальное происшествие с возможным участием 27-летнего актера Эзры Миллера, известного своими эпатажными выходами в свет. На днях в твиттере был опубликован ролик, снятый возле одного из баров Рейкьявика. На видео мужчина, очень похожий на Миллера, нападает на девушку: он берет ее за горло, прижимает к стене, а потом бросает ее на землю.

Ты хотела подраться? Хотела подраться?

— кричит человек, в котором многие интернет-пользователи узнали звезду серии фильмов "Фантастические твари" (Fantastic Beasts).

Автор ролика сообщил, что, перед тем как схватить девушку, нападавший плюнул на нее и ее друзей, а также продемонстрировал им свои шрамы, которые остались у него от предыдущих стычек с хетейрами.

Очевидец, слова которого цитирует издание Variety, подтвердил, что первого апреля Эзра Миллер вместе с друзьями действительно отдыхал в баре в столице Исландии. Источник утверждает, что в какой-то момент толпа фанатов начала приставать к актеру. После этого они вместе вышли из заведения и продолжили выяснять отношения на улице. При этом инсайдер уточнил, что поклонница вместе с друзьями в шутку подначивали актера вступить с ними в драку, а тот воспринял это слишком серьезно.





Эзра Миллер





Несмотря на негодование интернет-пользователей по поводу инцидента с возможным участием Эзры Миллера, ни он сам, ни его представители пока не подтверждали произошедшее.

Возмущенные поведением актера, фанаты, в свою очередь, уже создали петицию с требованием заменить его в роли Флэша в супергеройском фильме с одноименным названием, премьера которого назначена на 2022 год.

Некоторые не верят в виновность Эзры — самые преданные фанаты встают на защиту актера и настаивают на том, что его причастность к этому инциденту еще требуется доказать.







