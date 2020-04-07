В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США желающих вернуться в Россию не набирается на один самолет. Об этом сообщил в Facebook посол Российской Федерации в Штатах Анатолий Антонов.
Антонов сообщил, что российские дипломаты пытаются установить связь с находящимися в США соотечественниками, которые попали в сложную ситуацию, и оказать помощь. Нуждающихся в содействии немало. Среди них есть семьи, которые привезли детей на лечение по линии благотворительных фондов, сейчас их ждут российские больницы для срочной постоперационной терапии. Еще одна группа — школьники и студенты, фактически оказавшиеся без средств к существованию после того, как американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин. На особом контроле люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от регулярного приема редких медикаментов.
Посольство и три консульства, несмотря на нехватку финансов, пытаются помочь каждому россиянину. В этом российским властям помогают соотечественники, проживающие в США, и общественные организации.
Также помощь оказывают организации «Русская молодежь Америки», «Конгресс русских американцев», «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», православная церковь, сочувствующие американцы.
Напомним, США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, и ситуации в этой стране сейчас очень непростая: зарегистрированы 368 тыс. случаев Covid-19, скончались почти 11 тыс. человек.
А Росавиация на время приостановила все авиарейсы, в том числе и по эвакуации россиян из других стран.