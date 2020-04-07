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В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол

В США желающих вернуться в Россию не набирается на один самолет. Об этом сообщил в Facebook посол Российской Федерации в Штатах Анатолий Антонов.

«Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы, — написал он, отвечая на вопросы СМИ. — При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала „Госуслуги“. Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

Антонов сообщил, что российские дипломаты пытаются установить связь с находящимися в США соотечественниками, которые попали в сложную ситуацию, и оказать помощь. Нуждающихся в содействии немало. Среди них есть семьи, которые привезли детей на лечение по линии благотворительных фондов, сейчас их ждут российские больницы для срочной постоперационной терапии. Еще одна группа — школьники и студенты, фактически оказавшиеся без средств к существованию после того, как американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин. На особом контроле люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от регулярного приема редких медикаментов.

Посольство и три консульства, несмотря на нехватку финансов, пытаются помочь каждому россиянину. В этом российским властям помогают соотечественники, проживающие в США, и общественные организации.

«В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище, — сообщил посол. — Хотел бы выразить огромную признательность всем, кто откликнулся на наш призыв и, несмотря на риски и всевозможные ограничения, предоставил кров нуждающимся, кто внес добровольные пожертвования или оказал посильное содействие согражданам. В этой связи благодарны за бескорыстную помощь руководителю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон».

Также помощь оказывают организации «Русская молодежь Америки», «Конгресс русских американцев», «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», православная церковь, сочувствующие американцы.

Напомним, США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, и ситуации в этой стране сейчас очень непростая: зарегистрированы 368 тыс. случаев Covid-19, скончались почти 11 тыс. человек.

А Росавиация на время приостановила все авиарейсы, в том числе и по эвакуации россиян из других стран.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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