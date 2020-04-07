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В США подписали указ о коммерческом освоении Луны

В США подписали указ о коммерческом освоении Луны

Дональд Трамп президент США в понедельник 6 апреля подписал исполнительный указ, в котором говорится о намерении Америки освоить ресурсы Луны и остальных небесных тел в коммерческих целях.

В документе указано, что американская администрация должна противиться любым попыткам рассмотреть космическое пространство как всеобщее достояние человечества.

«Американцы имеют право на коммерческие исследования в космическом пространстве»,- отмечено в документе.

Также указано, что Соединенные Штаты отказываются от признания Соглашения о деятельности государств на Луне и небесных телах, принятом в 1979 году резолюцией Генассамблеи.

Освоение Луны по новой американской программе предполагает высадку астронавтов на Луну не позже 2024 года. Первая же часть должна состояться в 2020 году, сообщает ТАСС.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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