В США признали террористическим "Русское имперское движение"

Вадим Карасев

США внесли российскую ультранационалистическую организацию "Русское имперское движение" в перечень террористических, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

РИД стала первой такой организацией, которую Соединенные Штаты признали террористической. До этого момента в список вносили в основном исламистские объединения.

"Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе. Мы делаем то, чего никто из наших предшественников не сделал, чтобы противостоять этой угрозе", — заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.

"Русское имперское движение" — это православная национально-патриотическая и монархическая организация. Своей основной целью она заявляет реставрацию российской самодержавной монархии как формы государственного правления, "наиболее соответствующей русским национальным историческим, политическим и религиозным традициям".

В России сайт организации и некоторые ее статьи внесены в федеральный список экстремистских материалов.