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В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима. Об этом заявил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Прямой".

Как он отметил, если будет нарушен режим карантина, то человека оштрафуют.
"В течение 14 дней человеку будет приходить к 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация", - сообщил он.

По его словам, есть три целевые аудитории программы:

люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;

больные, которые находятся на домашнем лечении;

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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