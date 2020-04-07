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В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших

В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших

В Венгрии в дорожно-транспортном происшествии пострадали восемь украинцы, которых автобусом эвакуировали в Украину из-за пандемии коронавируса. Напомним, что с 7 апреля 2020 года в Украину можно въехать на авто лишь через 19 пунктов пропуска.

Автобус с украинцами попал в ДТП на 75-м километре международной трассы М3. По информации заместителя главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Шинкарюка, автобус направлялся в пункт пропуска «Тиса». «В транспортном средстве находилось восемь человек. Двое — в тяжелом состоянии, шестеро — в удовлетворительном. Все они госпитализированы», — сообщил чиновник.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Венгрии загорелся автобус, который перевозил около 40 украинских граждан. К счастью, во время этого ЧП обошлось без пострадавших. Этим автобусом работодатель, вынужденный приостановить предпринимательскую деятельность из-за карантина, отправил украинцев на родину. Взамен неисправного транспорта он предоставил другой автобус.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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