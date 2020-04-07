В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции

Анастасия Иванова

России сейчас не стоит отказываться от режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 7 апреля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Отказываться сейчас от изоляции противоречило бы рекомендациям эпидемиологов и ВОЗ, потому что тестирование, идентификация случаев, контактов и их изоляция — самые главные способы противодействия вирусу, — сказала Вуйнович. — Если выйти из самоизоляции, нет гарантии, что люди будут соблюдать правильное расстояние».

Она также пояснила, что говорить о снижении пандемии преждевременно, в данный момент необходимо снизить количество заражений.

«Об этом еще рано говорить, сейчас делается моделирование в разных странах, — сказала она. — Надо, чтобы хотя бы большое бремя заболеваемости снизилось. Когда это произойдет — не завтра, не на следующей неделе, и все будет зависеть от того, какие меры будут приниматься, того, как вирус пройдет через популяцию, население. Возможно, через 2 недели поговорим».

Вуйнович отметила, что в данный момент научные исследования выработки иммунитета к коронавирусу идут в нескольких странах, включая Россию.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня президент РФ Владимир Путин советовался со специалистами, можно ли сократить число нерабочих дней в апреле.

«Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — сказал глава государства на совещании.