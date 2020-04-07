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Ветеран ВМФ призвал россиян не отдыхать в Чехии — ответ за снос Конева

Ветеран ВМФ призвал россиян не отдыхать в Чехии — ответ за снос Конева

Известный в Калининграде общественник, в прошлом — высокопоставленный морской офицер Балтийского флота Владимир Рашевский выступил с видеообращением по поводу сноса памятника Ивану Коневу в Праге. Граждан Чехии, которые снесли монумент советскому маршалу, ветеран ВМФ назвал «очень любящими фашизм», призвав россиян исключить из своих туристических поездок эту страну.

«Дорогие друзья, я хотел бы обратиться ко всем гражданам Российской Федерации, стран СНГ и всем жителям стран — победителей во Второй мировой войне. 3 апреля в Праге произошёл кощунственный случай — снесён памятник освободителю города маршалу Ивану Коневу. Это возмутительно вдвойне, потому что событие произошло в год празднования 75-летия Победы. Очень любящие фашизм граждане Чехии решили таким образом отметить этот юбилей, поставить нам в спину пику, а власти города и страны считают невозможным вмешиваться во внутренние желания группы нескольких лиц. Считаю, что проходить мимо таких событий нельзя», — заявил Рашевский Youtube-каналу газеты «Совершенно секретно».

Ветеран ВМФ призвал россиян исключить из своих туристических поездок Чехию, а также предложил туристическим фирмам и автопредприятиям, предоставляющим экскурсионные услуги, пересмотреть сотрудничество в чешском направлении, прекратив поездки. По словам Рашевского, его призыв касается не только турфирм и граждан из России, но и Китая, Израиля и США.

«Когда-то начинать надо бороться с такими событиями. Если власти, скрываясь за группой лиц, считают, что это возможно в Чехии, то мы должны ответить властям и всей Чехии своими действиями», — сказал Рашевский.


ИА Newstes дополняет, что Владимир Рашевский — один из последних командиров корабельного соединения Балтийского флота, дислоцировавшегося в польском городе Свиноуйсьце во времена Польской Народной Республики. Сегодня он возглавляет в Калининградской области отделение международного союза «Наследники Победы».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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