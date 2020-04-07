Ветеран ВМФ призвал россиян не отдыхать в Чехии — ответ за снос Конева
Известный в Калининграде общественник, в прошлом — высокопоставленный морской офицер Балтийского флота Владимир Рашевский выступил с видеообращением по поводу сноса памятника Ивану Коневу в Праге. Граждан Чехии, которые снесли монумент советскому маршалу, ветеран ВМФ назвал «очень любящими фашизм», призвав россиян исключить из своих туристических поездок эту страну.
Ветеран ВМФ призвал россиян исключить из своих туристических поездок Чехию, а также предложил туристическим фирмам и автопредприятиям, предоставляющим экскурсионные услуги, пересмотреть сотрудничество в чешском направлении, прекратив поездки. По словам Рашевского, его призыв касается не только турфирм и граждан из России, но и Китая, Израиля и США.
ИА Newstes дополняет, что Владимир Рашевский — один из последних командиров корабельного соединения Балтийского флота, дислоцировавшегося в польском городе Свиноуйсьце во времена Польской Народной Республики. Сегодня он возглавляет в Калининградской области отделение международного союза «Наследники Победы».