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Ветераны просят мэра Калининграда присвоить новой улице имя Сталина

Ветераны просят мэра Калининграда присвоить новой улице имя Сталина

Ветераны Балтийского флота обратились к мэру Калининграда Алексею Силанову с просьбой присвоить имя генералиссимуса Иосифа Сталина одной из новых улиц областного центра.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении редакции ИА Newstes, в частности, сказано:

«Сейчас в ходе подготовки к 75-летию Победы над фашистской Германией отдельные деятели на Западе пытаются переписать историю Второй мировой войны, исказить роль Советского Союза в Победе над нацизмом, стереть память о тех неимоверных жертвах, принесённых нашим народом при освобождении Европы от „коричневой чумы“. Но отстаивая и защищая Победу, нельзя отмалчиваться и не замечать центральной фигуры Великой Победы — И.В. Сталина. Дальнейшее очернение и замалчивание имени И.В. Сталина — руководителя СССР с 1928 по 1953 год — не только на руку историческим врагам России, но и подрывает основы патриотического воспитания молодёжи Российской Федерации».

В качестве альтернативы ветераны просят присвоить имя Сталину одному из калининградских скверов с установкой там соответствующей памятной доски. Как уточнил ИА Newstes председатель «Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов Дважды Краснознамённого Балтийского флота» Владимир Нижегородцев, инициатором выступил ветеран морской авиации Балтфлота полковник запаса Борис Пономарёв.

ИА Newstes дополняет, что в Калининграде на сегодня есть одно символическое изображение Сталина — на стеле 1200 гвардейцам, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Речь идёт об аверсе медали «За победу над Германией». В 1961 году, после XX съезда КПСС, с обелиска стесали изображение генералиссимуса, заменив его изображением оборотной стороны медали. В 2005 году по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны тогдашний губернатор Калининградской области Владимир Егоров распорядился вернуть профиль Сталина на стелу.

Стоит также добавить, что во многих российских регионах в год 75-летия Победы общественники просят власти увековечить имя Сталина в монументальных работах или в городской топонимике. Так, Союз советских офицеров обратился в мэрию Кургана с инициативой установить бюст Иосифа Сталина в парке Победы. Администрация Кургана не поддержала эту идею, однако предложила компромиссный вариант — переименовать части улицы в районе Аллеи Славы в Сталинградскую площадь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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