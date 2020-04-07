Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владельцы WarnerMedia взяли новую ссуду на 5,5 млрд долларов

Владельцы WarnerMedia взяли новую ссуду на 5,5 млрд долларов
Фирма AT&T, владелец WarnerMedia, взяла у Банка Америки новую ссуду размером 5,5 млрд долларов, которая должна помочь в период карантина из-за коронавируса.

Ожидается, что, несмотря на заём, в фирме пройдут увольнения и будут сокращены некоторые вложения. Но акционеры всё равно должны получить свои квартальные дивиденды.

Интересно, что AT&T и без этого заёма находилась в долгах у нефинансовых компаний США, причём по уровню задолженностей они и вовсе занимают первое место. А ещё в прошлом месяце руководители фирмы отменили сделку по выкупу акций на 4 млрд долларов, которая должна была повысить финансовую гибкость AT&T.
Судя по заявлению компании, её руководители рассчитывают на приток финансов в том числе благодаря инициативам, включающим пользовательскую подписку. В их число должен войти и новый стриминг-сервис HBO Now, который планируют запустить в мае.

Кроме того, финансовый заём должен помочь и другим подразделениям WarnerMedia, включающим направления в кино, телевидении и играх.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Эксперт оценил влияние коронавируса на политику
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миру предсказали сокращение рабочих часов из-за коронавируса
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Миссия ВОЗ оценит "адекватность" мер по коронавирусу в Белорусии
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
В ВОЗ рекомендуют России пока не отказываться от режима самоизоляции
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных уровней из-за распространения коронавируса
ЦИК и эксперты обсудили на круглом столе перенос выборов разных
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
Самолет из Бангкока с 200 россиянами прилетел в Иркутск
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
Больной раком Марк Рудинштейн: «Сколько осталось мне жить – я не знаю»
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так
В Испании захотели раздавать деньги людям просто так

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Россия продала половину портфеля госбумаг США
Россия вложила в госдолг США 1,1 млрд долларов за месяц
WarnerMedia в 2020 году запустит стриминговый сервис HBO Max
Состояние основателя Amazon выросло самыми быстрыми темпами