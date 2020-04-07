Владельцы WarnerMedia взяли новую ссуду на 5,5 млрд долларов

Лидия Мартынова

Фирма AT&T, владелец WarnerMedia, взяла у Банка Америки новую ссуду размером 5,5 млрд долларов, которая должна помочь в период карантина из-за коронавируса.Ожидается, что, несмотря на заём, в фирме пройдут увольнения и будут сокращены некоторые вложения. Но акционеры всё равно должны получить свои квартальные дивиденды.Интересно, что AT&T и без этого заёма находилась в долгах у нефинансовых компаний США, причём по уровню задолженностей они и вовсе занимают первое место. А ещё в прошлом месяце руководители фирмы отменили сделку по выкупу акций на 4 млрд долларов, которая должна была повысить финансовую гибкость AT&T.Судя по заявлению компании, её руководители рассчитывают на приток финансов в том числе благодаря инициативам, включающим пользовательскую подписку. В их число должен войти и новый стриминг-сервис HBO Now, который планируют запустить в мае.Кроме того, финансовый заём должен помочь и другим подразделениям WarnerMedia, включающим направления в кино, телевидении и играх.